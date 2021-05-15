Вице-премьер Стефанишина: Украина ожидает, что ЕС пересмотрит политику соседства и к 2027 году можно будет выйти на конкретные решения

Украина ожидает, что Европейский Союз вскоре пересмотрит политику соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы.
Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.
«Мы ожидаем, что в 2022 году ЕС начнет пересмотр политики соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы; что будет выработан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, стремящихся к членству. И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения», — подчеркнула Стефанишина.
Вице-премьер также отметила, что Украина является первой страной Восточной Европы, которая начала диалог о прямом доступе к внутреннему рынку ЕС.
«Речь идет о том, что страна с более 40 миллионами потребителей стремится присоединиться к рынку, где есть 500 миллионов потребителей. Это один из крупнейших интеграционных дискурсов, который был начат в последние годы с такими странами Восточной Европы, как Украина», — добавила Стефанишина.
- В Офисе президента в феврале заявили, что членство Украины в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим — это вопрос времени, который должен решиться «до конца текущего десятилетия».
- Европейский парламент 10 февраля принял доклад о состоянии реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В нем говорилось, что официальный Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС, не желая давать надежду на ее скорейшее вступление в блок. Ведь в ближайшее время ни Украина, ни ЕС не будут к этому готовы. Вместо этого Европарламент придерживается мнения, что украинцам нужно дать цель, к которой можно стремиться.
- Президент Евросовета Шарль Мишель во время визита в Украину в марте призвал украинскую власть провести судебную реформу и усилить борьбу с коррупцией. Также он напомнил, сколько финансовой помощи Брюссель уже предоставил Киеву.