Вице-премьер Стефанишина: Украина ожидает, что ЕС пересмотрит политику соседства и к 2027 году можно будет выйти на конкретные решения

Украина ожидает, что Европейский Союз вскоре пересмотрит политику соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы.

Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

«Мы ожидаем, что в 2022 году ЕС начнет пересмотр политики соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы; что будет выработан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины и Молдовы, стран, стремящихся к членству. И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва примет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения», — подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер также отметила, что Украина является первой страной Восточной Европы, которая начала диалог о прямом доступе к внутреннему рынку ЕС.

«Речь идет о том, что страна с более 40 миллионами потребителей стремится присоединиться к рынку, где есть 500 миллионов потребителей. Это один из крупнейших интеграционных дискурсов, который был начат в последние годы с такими странами Восточной Европы, как Украина», — добавила Стефанишина.