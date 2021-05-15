В Україні понад 6,5 тисячі нових хворих на коронавірус. Найбільше у Києві та Харківській області

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В Україні за минулу добу 14 травня зареєстрували 6 796 нових хворих на коронавірус, серед них 347 дітей та 233 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 2 197 осіб. Померли внаслідок ускладнень від захворювання 322 хворих, одужали — 17 202 українці.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Загалом за час пандемії у країні зафіксували 2 150 244 випадки (одужали 1 849 803 особи). Померли 47 942 хворих.

Що стосується вакцинації проти коронавірусу, то за минулу добу щеплення отримали 23 638 осіб. Першу дозу вже отримали 936 497 українців, обидві (завершили вакцинацію) — 13 661 особа.