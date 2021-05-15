Ізраїль заявив про ракетний обстріл з території Сирії
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Армія оборони Ізраїлю повідомила, що напередодні ввечері з території Сирії в їх бік випустили три ракети.
Про це збройні сили країни заявили у Twitter.
«Три ракети були випущені з Сирії в бік Ізраїлю, одна з них впала на сирійській території», — йдеться в повідомленні.
Times of Israel зазначає, що одна з ракет впала на території Сирії, а інші — в районі Голанських висот. Видання вказує, що за кілька годин до цього терористичне угруповання «Хезболла» заявило, що один із її членів був вбитий під час зіткнень на кордоні.
Також тривають обстріли ізраїльської території із сектору Гази. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що зупинила чергову спробу ХАМАС відкрити вогонь по країні.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь почав точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», і оголосив про початок операції «Страж стін». 13 травня почалася наземна фаза операції.
- Станом на 14 травня у результаті обстрілу загинули 9 ізраїльтян (дві жінки загинули від травм через падіння, коли бігли до бомбосховища). Палестинське Міністерство охорони здоровʼя повідомляє про 115 загиблих в секторі Гази через обстріли ЦАХАЛу.