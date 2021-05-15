Ізраїль заявив про ракетний обстріл з території Сирії

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Армія оборони Ізраїлю повідомила, що напередодні ввечері з території Сирії в їх бік випустили три ракети.

Про це збройні сили країни заявили у Twitter.

«Три ракети були випущені з Сирії в бік Ізраїлю, одна з них впала на сирійській території», — йдеться в повідомленні.

Times of Israel зазначає, що одна з ракет впала на території Сирії, а інші — в районі Голанських висот. Видання вказує, що за кілька годин до цього терористичне угруповання «Хезболла» заявило, що один із її членів був вбитий під час зіткнень на кордоні.

Також тривають обстріли ізраїльської території із сектору Гази. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що зупинила чергову спробу ХАМАС відкрити вогонь по країні.