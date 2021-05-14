ХАМАС заявив про готовність до перемирʼя з Ізраїлем

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Голова Політбюро ХАМАСу Халед Машааль заявив, що угруповання готове до припинення вогню. Про це повідомляє The Times of Israel.

В Ізраїлі ніяк не відреагували на цю пропозицію. Перед цим премʼєр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що операція проти палестинських угруповань у секторі Гази, яку розпочали 13 травня, ще не завершена.

ХАМАС — найбільше з кількох палестинських ісламістських воєнізованих угруповань та послідовний противник Ізраїлю. Назва перекладається з арабської як «ретельність», і водночас це абревіатура від повного імені руху: «Рух ісламського опору». У своєму статуті рух ставить за мету знищення держави Ізраїль.