Пʼятеро з шести членів наглядової ради «Нафтогазу» склали повноваження — це блокує ухвалення рішень у компанії

Новини

Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

П’ять із шести членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» публічно оголосили про припинення своїх повноважень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанію з 14 травня залишили Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлія Ковалів та Наталія Бойко.

У складі наглядової ради «Нафтогазу» залишається Роберт Бенш, громадянин США, який був призначений у якості представника держави у 2020 році та перепризначений Кабінетом міністрів наприкінці квітня. Через цю ситуацію наглядова рада не матиме кворуму для ухвалення необхідних рішень.

«Один із варіантів врегулювання ситуації — призначення нового складу наглядової ради НАК «Нафтогаз України», — заявили в компанії.