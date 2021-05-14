Пʼятеро з шести членів наглядової ради «Нафтогазу» склали повноваження — це блокує ухвалення рішень у компанії
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images
П’ять із шести членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» публічно оголосили про припинення своїх повноважень.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Компанію з 14 травня залишили Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлія Ковалів та Наталія Бойко.
У складі наглядової ради «Нафтогазу» залишається Роберт Бенш, громадянин США, який був призначений у якості представника держави у 2020 році та перепризначений Кабінетом міністрів наприкінці квітня. Через цю ситуацію наглядова рада не матиме кворуму для ухвалення необхідних рішень.
«Один із варіантів врегулювання ситуації — призначення нового складу наглядової ради НАК «Нафтогаз України», — заявили в компанії.
- Кабмін запропонував нинішньому складу наглядової ради подовжити контракт ще на рік.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки глави та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. У 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.