Офіс Зеленського ініціює термінову зустріч політрадників і глав МЗС країн «нормандського формату»

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Офіс президента України пропонує політичним радникам «нормандської четвірки» термінову зустріч через те, що бойовики на Донбасі щоденно обстрілюють ЗСУ, вбивають українських військових та все частіше застосовують важку артилерію.

Про це заявив голова ОП Андрій Єрмак на зустрічі із послами країн «Великої сімки», ЄС та Швеції.

«По-перше, вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по «нормандському формату» з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн», – зазначив Єрмак.

За його словами, активізувати роботу самого формату допомогло б долучення експертів з політичних, військових і юридичних питань. Ці радники могли б напрацьовувати різні питання, які сьогодні насамперед є частиною запропонованих «Ключових кластерів імплементації Мінських угод».

Українська сторона вважає, що проведення чергового саміту у «нормандському форматі» надало б дуже серйозного поштовху процесу мирного врегулювання, тому Єрмак попросив розглянути можливість спільного звернення G7 до Росії із закликом підтримати проведення цього саміту.