BBC отримала нові документи про «палац Путіна» — у 2011 році обʼєкт продали новому фіктивному власнику за $341 тисячу

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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Палац російського президента Володимира Путіна під Геленджиком, про який раніше розповідав «Фонд боротьби з корупцією» опозиціонера Олексія Навального, приховували за допомогою підставних власників.

Про це йдеться у великому розслідуванні російської служби BBC, яка отримала масив внутрішніх документів проєкта по будівництві палацу.

Вперше про його існування стало відомо у кінці 2010 року — з відкритого листа тодішньому президенту Росії Дмитру Медведєву від підприємця Сергія Колесникова. Останній розповів, що палац будується для користування Путіним, і про те, що формально обʼєкт належить компанії Миколи Шамалова — співвласника банку «Росія» та давнього друга президента РФ.

Після цього, за даними журналістів, у лютому 2011 року відбувся фіктивний продаж палацу — новим власником став бізнесмен і співвласник «Шереметьєво» Олександр Пономаренко.

Шамалов і твоє інших співвласників фірми «Рідус», на яку був записаний палац, отримали за цей обʼєкт лише близько 10 мільйонів рублів [по курсу станом на лютий 2011 року це трохи більше $341 тисячі]. Зокрема, сам Шамалов отримав від продажу своєї частки тільки 4,9 млн рублів.

Але, незважаючи на продаж, зазначають журналісти, підконтрольні попереднім власникам компанії продовжили керувати резиденцією.

У Кремлі вже відреагували на матеріал BBC. «Ні, я не чув про якийсь матеріал BBC, що б там не було — це все нісенітниця», — заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Зазначимо, у січні після розслідування «Фонду боротьби з корупцією» Навального власником «палацу Путіна» назвав себе мільярдер Аркадій Ротенберг, хоча у розслідування йшлося, що фактичний господар — Путін.