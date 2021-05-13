Тупицький підтвердив обшуки у себе вдома. Просить передати справу з ДБР до Нацполіції

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Конституційний суд України / Facebook

Звільнений з посади голови Конституційного суду Олександр Тупицький підтвердив, що Держбюро розслідувань проводило сьогодні, 13 травня, обшуки в його помешканні. Сам обшук він вважає «безпідставним».

Про це Тупицький заявив у коментарі LIGA.net.

За його словами, обшук проходив за місцем проживання, в автомобілі дружини та на дачі у тещі. Тупицький стверджує, що слідчі під час обшуків не знайшли нічого, що їх цікавило.

«Обшуки проводилися не з метою розслідування, а з іншою метою. Тому в результаті нічого, що цікавило слідчих, знайдено не було. […] Вони два тижні ходили до Печерського суду за дозволом і судді їм відмовляли у проведенні обшуків. І вони зламали одну суддю, яка, мабуть, не розібралася. Оскільки в постанові все написано шкереберть», — сказав Тупицький.

На його думку, у таких обшуках немає сенсу, тому що слідство у справі триває вісім років, а два роки тому його тричі допитував слідчий.

«Справу сфальсифікували. Я прошу змінити підслідність і передати справу з ДБР до Нацполіції», — заявив Тупицький.