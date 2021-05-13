Санлікар Ляшко назвав кількість повідомлень про побічні реакції після вакцинації

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Sean Gallup / Staff

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що станом на 11 травня з 884 547 вакцинованих осіб на побічні реакції поскаржилися 0,22%.

Про це він розповів «Радіо Свобода».

Найбільше звернень зафіксовано після щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.

«По вакцині Covishield — тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. По вакцині CoronaVac (китайського виробництва) — сім повідомлень, по вакцині Pfizer також сім повідомлень і по вакцині AstraZeneca (Південна Корея) — 177 повідомлень», — сказав Ляшко.

Серед найпоширеніших реакцій на вакцинацію — біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.