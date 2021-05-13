Санлікар Ляшко назвав кількість повідомлень про побічні реакції після вакцинації
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Sean Gallup / Staff
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що станом на 11 травня з 884 547 вакцинованих осіб на побічні реакції поскаржилися 0,22%.
Про це він розповів «Радіо Свобода».
Найбільше звернень зафіксовано після щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.
«По вакцині Covishield — тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. По вакцині CoronaVac (китайського виробництва) — сім повідомлень, по вакцині Pfizer також сім повідомлень і по вакцині AstraZeneca (Південна Корея) — 177 повідомлень», — сказав Ляшко.
Серед найпоширеніших реакцій на вакцинацію — біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.
- Станом на 13 травня першу дозу вакцини вже отримали 901 107 українців, а другу (завершили вакцинацію) — 3 828.
- У середу премʼєр-міністр Шмигаль заявив, що в Україні у вихідні вакцинуватимуть від коронавірусу тих, хто записався на щеплення через портал або додаток «Дія». За його словами, усі охочі зможуть отримати щеплення порядком живої черги — починаючи з 15—16 травня. Головний санлікар Ляшко спростував цю заяву і сказав, що вакцин у країні недостатньо.
- В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу, одну з них — приватна компанія.