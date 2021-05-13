«Кошмарять столичну владу». Кличко відреагував на обшуки в Києві

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах «тиском особисто на нього».

Про це він заявив на засіданні Київради 13 травня.

«Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їхніх керівників. Це якісь нальоти», — сказав очільник столиці.

Також Кличко нагадав, що за останні два дні зайшли з обшуками: на КП «Спецжитлофонд», «Київавтодор», у Київський інститут земельних відносин, «Київміськсвітло», в департамент земельних ресурсів, департамент соцполітики.

«Сьогодні о 6-й ранку увірвались додому до головного архітектора Києва, приходили додому і до голови виконкому партії УДАР. Шукають корупцію. Як швидко, блискавично і масово знайшлися якісь справи, що не витримують жодної правової критики», — додав мер Києва.

Він запевнив, що міська влада завжди співпрацює з правоохоронними органами, а те, що відбувається, назвав «тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування».

«Тиск на мене особисто. Пов’язано це з тим, що Київ вивчає питання про запровадження виконкомів, коли громада і управління містом залежить не від вказівок і волі Банкової», — наголосив Кличко і пригрозив правоохоронцям відповідальністю.

Мер Києва переконаний, що обшуки не залишаться без уваги та оцінки міжнародних партнерів.

«Цей серіальчик не покращує імідж країни як європейської держави. Сценарій дуже непрофесійний, треба коригувати», — зауважив Кличко.

Тим часом у Київській міській прокуратурі повідомили, що за результатами обшуків у КМДА оголосили підозри трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям департаменту соціальної політики.

За даними слідства, протягом 2017—2019 років посадовці завдали бюджету збитки на понад 13,5 мільйона гривень. Вони укладали договори на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами — надбавка на ціну становила понад 106%.

Наразі кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), незабаром заступнику директора департаменту, головному спеціалісту відділу, завідувачу сектора та колишньому начальнику відділу, а також іншим підозрюваним оберуть запобіжні заходи.