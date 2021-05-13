ЗМІ: До звільненого голови Конституційного суду Тупицького прийшли з обшуками
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Конституційного суду
За місцем проживання звільненого з посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького, який не приходить на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, відбуваються обшуки.
Про це повідомляють «РБК-Україна», ZN.UA та «Українська правда» з посиланням на джерела.
Обшук з 06:00 проводять слідчі Державного бюро розслідувань. На місці присутні сам Тупицький, його дружина, діти й адвокат.
«Обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб», — йдеться у відповідній постанові Печерського суду.
У постанові не наводиться зміст доказів через таємницю досудового розслідування. Печерський суд ухвалив рішення про обшуки на закритому засіданні.
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