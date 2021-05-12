Норвегія стала другою країною у світі, яка повністю відмовилась від вакцини AstraZeneca

Новини

Tim Reckmann / Flickr

Норвегія стала другою країною у світі — після Данії —, яка повністю відмовилась від вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Причина — рідкісні, але серйозні побічні ефекти.

Про це заявила премʼєр-міністр країни Ерна Солберг, повідомляє The Local.

Побічні ефекти повʼязані з вакцинами, в яких використовується одна і та ж технологія аденовірусу. Використовувати вакцину AstraZeneca припинили у Норвегії 11 березня через повідомлення про серйозні побічні ефекти, зокрема, тромби.

Разом з тим призупиняють і щеплення однодозовим препаратом Johnson & Johnson, але уряд запропонує цю вакцину тим, хто хоче отримати саме її. Норвезьке управління охорони здоровʼя оцінить, як саме це можна зробити. Однак зараз вже відомо, що це точно буде безкоштовно і всі, хто нею прищепиться, будуть під захистом програми пацієнтів у разі виникнення побічних ефектів.