Соратник Кличка повідомив про обшуки у нього вдома і назвав їх «політичним замовленням»

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Facebook / Артур Палатний

Колишній нардеп, голова виконавчого комітету партії УДАР та соратник мера Києва Артур Палатний повідомив, що в нього вдома та в квартирі його колишньої дружини проводять обшуки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Просто зараз триває фарс під назвою «обшуки». Проводять їх у мене вдома та навіть у квартирі моєї першої дружини, з якою ми понад 20 років розлучені», — повідомив Палатний.

На його думку, команда щодо проведення слідчих дій пішла з Банкової.

«Там сидять головні сценаристи цього дешевого кіно. Керують політичним замовленням ті, хто намагається маніпулювати президентом, шепочучи йому на вухо. Мета банальна — тиск і залякування. Бо партія УДАР може скласти сильну конкуренцію на виборах», — наголосив голова політвиконкому партії.

Також Палатний зазначив, що правоохоронці, які «в ручному режимі» просто виконують поставлене завдання, не можуть «адекватно пояснити підстави» для своїх дій. Окрім цього, він поскаржився на нехтування нормами закону.

«Вони забули одне «але». Ми вже це проходили. Часи Януковича стали хорошим щепленням від страху та серйозного сприйняття таких дешевих шоу. Декорації змінилися, методи — перейшли у спадок. Різниця ще в тому, що за вікном не 2012-й, та й місць, куди було б добре втекти замовникам цієї афери, не лишилося», — додав він.