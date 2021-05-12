Обшуки у столиці: правоохоронці прийшли до підрядника будівництва Подільського моста та в «Київміськсвітло»

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Співробітники Київської міської прокуратури та Державної фіскальної служби проводять обшуки у підрядника будівництва Подільського моста через ухилення від сплати 9 мільйонів гривень податків.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи ТОВ «Спецпроект-Інвест», на замовлення генпідрядника ТОВ «Еко-буд Трейд», упродовж 2020 року будували Подільський міст у Києві.

Водночас підприємство вказало в бухгалтерській та податковій звітності, що нібито залучило до виконання субпідрядних робіт ТОВ «БК Будівельний майданчик» і ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс», які мають ознаки фіктивності. Це дозволило компанії «Спецпроект-Інвест» ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Наразі слідчі дії проводять вдома в організаторів схеми та в офісних приміщеннях підприємств.

Також правоохоронці обшукують офісні приміщення КП «Київміськсвітло» та його компаній-підрядників у рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків на понад 12 мільйонів гривень (ч. 3 ст. 212 КК України).

Як з’ясували слідчі, працівники підприємств, змовившись із посадовцями «Київміськсвітла», завищували вартість робіт із заміни вуличного освітлення в Києві. Після цього оплата проводилася через фіктивних субпідрядників.

Зазначається, що напередодні під час обшуків інших підрядних організацій були виявлені та вилучені первинні документи, готівка, банківські картки, комп’ютерна техніка та печатки підприємств.