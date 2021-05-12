Обшуки у столиці: правоохоронці прийшли до підрядника будівництва Подільського моста та в «Київміськсвітло»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Співробітники Київської міської прокуратури та Державної фіскальної служби проводять обшуки у підрядника будівництва Подільського моста через ухилення від сплати 9 мільйонів гривень податків.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, службові особи ТОВ «Спецпроект-Інвест», на замовлення генпідрядника ТОВ «Еко-буд Трейд», упродовж 2020 року будували Подільський міст у Києві.
Водночас підприємство вказало в бухгалтерській та податковій звітності, що нібито залучило до виконання субпідрядних робіт ТОВ «БК Будівельний майданчик» і ТОВ «Будівельна група «Буддекорсервіс», які мають ознаки фіктивності. Це дозволило компанії «Спецпроект-Інвест» ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).
Наразі слідчі дії проводять вдома в організаторів схеми та в офісних приміщеннях підприємств.
Також правоохоронці обшукують офісні приміщення КП «Київміськсвітло» та його компаній-підрядників у рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків на понад 12 мільйонів гривень (ч. 3 ст. 212 КК України).
Як з’ясували слідчі, працівники підприємств, змовившись із посадовцями «Київміськсвітла», завищували вартість робіт із заміни вуличного освітлення в Києві. Після цього оплата проводилася через фіктивних субпідрядників.
Зазначається, що напередодні під час обшуків інших підрядних організацій були виявлені та вилучені первинні документи, готівка, банківські картки, комп’ютерна техніка та печатки підприємств.
- Зранку 12 травня в Києві провели обшуки в офісі КП «Спецжитлофонд» і приміщеннях підрядних організацій у справі про розкрадання понад 10,5 мільйона гривень.
- Цього ж дня слідчі дії проводили у приміщеннях Київської міської державної адміністрації та приватного підприємця — через підозру в завданні понад 19,5 мільйона гривень збитків громаді Києва.
- До того ж у Державній фіскальній службі повідомили про викриття схеми «відкатів» в «Київавтодорі».
- Напередодні, 11 травня, правоохоронці обшукали комунальне обʼєднання «Київзеленбуд» у справі про несплату податків на суму понад 30 мільйонів гривень.