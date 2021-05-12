Посли G7 закликали уряд України «швидко вирішити» питання управління «Нафтогазом»

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Гонтар Володимир / УНІАН

Посли країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) стурбовані тим, що досі не вирішене питання роботи наглядової ради НАК «Нафтогаз України» після звільнення голови правління Андрія Коболєва.

Про це йдеться в їхній заяві на офіційній сторінці у Twitter.

«Посли G7 висловлюють свою стурбованість тим, що уряд України як головний акціонер НАК «Нафтогаз» і наглядова рада компанії поки не досягли узгодженого рішення, яке дозволить чинній раді виконувати свої обовʼязки незалежно», — наголосили дипломати.

Посли закликали Україну «швидко вирішити це питання», але зауважили, що спосіб вирішення ситуації має відображати заявлену урядом прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління.

Також представники «Великої сімки» закликали й надалі вдосконалювати законодавчу базу щодо управління державними підприємствами відповідно до міжнародних стандартів.