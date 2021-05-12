Премʼєр Шмигаль: На вихідних будуть вакцинувати тих, хто записався через додаток «Дія»

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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

В Україні на вихідних будуть вакцинувати від коронавірусу тих, хто записався на щеплення через портал або застосунок «Дія».

Про це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду.

Таку ініціативу було підтримано на нараді з президентом 11 травня. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення до кабінетів щеплень.

Всі охочі зможуть отримати щеплення в порядку живої черги — починаючи з 15 — 16 травня.

«Протягом суботи і неділі всі громадяни, які зареєструвалися через «Дія», зможуть отримати вакцину у порядку живої черги. Всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у кабінети щеплення», — заявив Шмигаль.

Станом на 11 травня через «Дію» записалися 532 тисячі людей. Зробити це можна через портал або через мобільний додаток.

Окремо глава уряду наголосив, що 11 травня Світовий банк виділив Україні $90 мільйонів, які, зокрема, будуть спрямовані на кампанію з вакцинації.

Загалом Україна має домовленості на понад 40 мільйонів доз вакцини на цей рік — цього вистачить, аби зробити щеплення 20 мільйонам українців (вводять по дві дози препарату).

Нагадаємо, що станом на 12 травня вакцинували від коронавірусу 882 621 людину, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 928 осіб.