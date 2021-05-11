Убивство Гандзюк: суд залишив Мангера та Левіна у СІЗО до 9 липня

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Ovsyannikova Yulia / Barcroft Media via Getty Images

Дніпровський районний суд Києва залишив підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк колишнього главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера та Олексія Левіна під вартою до 9 липня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Левін під час засідання повідомив, що після того як він перехворів на COVID-19, йому не надавали належної медичної допомоги. Його захист клопотав про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Адвокат потерпілої сторони Євгенія Закревська наполягала на тому, аби їх (окрім арешту) ще й відсторонили від посад.

Нагадаємо, прокуратура просить для Мангера і Левіна по 12 років вʼязниці. Обидва підозрювані заперечують свою провину. Також відомо, що сімʼя Катерини Гандзюк вимагає від Мангера і Левіна 23 мільйони гривень за моральну шкоду.