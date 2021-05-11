Словаччина вирішила не використовувати вакцину AstraZeneca для першого щеплення від коронавірусу
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- Олег Панфілович
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JENS SCHLUETER / Contributor
Влада Словаччини вирішила відмовитися від вакцини компанії AstraZeneca як першого щеплення від коронавірусу
Про це повідомляє словацький телеканал TA3.
«Словаччина зупинила процес проходження щеплень від коронавірусу із застосуванням вакцини від компанії AstraZeneca. Це стосується тих, хто прямує на отримання першої дози препарату та ще не був щеплений», — уточнила прессекретар Міністерства охорони здоровʼя Словаччини Зузана Еліашова.
За її словами, громадяни, які вже отримали першу дозу даного препарату, пройдуть повний цикл імунізації з його використанням.
Рішення було ухвалене після того, як словацький державний регулятор лікарських засобів минулого тижня повідомив про смерть 47-річної жінки, яка, ймовірно, була повʼязана зі щепленням препаратом AstraZeneca.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство, проте, додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.
- Багато інших країн після заяви європейського регулятора відновили використання вакцини AstraZeneca, але для людей від 60 років.