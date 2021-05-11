Голова СБУ Баканов: Медведчук передавав Росії секретні дані про військовий підрозділ ЗСУ
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба президента Російської Федерації
Депутат «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук передавав Росії дані про засекречений військовий підрозділ ЗСУ.
Про це на брифінгу заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов.
За даними слідства, Медведчук у серпні 2020 років через однопартійця Тараса Козака передав Росії дані про розташування засекреченого підрозділу, його підготовку й особовий склад. Козак тоді перебував у РФ.
«Такий собі подарунок для спецслужб Росії», — заявив Баканов.
Також він додав, що зараз Козак, найімовірніше, перебуває саме в Росії.
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