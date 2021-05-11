Вітренко анонсував конкурс на главу «Укрнафти»: Менеджмент повинен діяти не в інтересах Коломойського
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- Вікторія Мартинюк
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Facebook / Yuriy Vitrenko
Глава правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко, якого два тижні тому призначили на цю посаду, анонсував оголошення найближчим часом конкурсу на главу правління нафтовидобувної компанії «Укрнафта».
Про це він заявив в ефірі каналу «UA Перший», повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Нафтогаз» вже висунув вимогу своїм представникам у наглядовій раді «Укрнафти», щоб найближчим часом такий конкурс відбувся», — наголосив Вітренко.
За його словами, зміна менеджменту компанії необхідна, щоб усунути вплив на нього з боку міноритарних акціонерів.
«Менеджмент повинен діяти в інтересах «Укрнафти», а не в інтересах пана [Ігоря] Коломойського. Найближчим часом має бути результат», — заявив Вітренко.
«Укрнафта» — найбільша нафтовидобувна компанія України. 50% + 1 акція належать «Нафтогазу», 42% — трьом кіпрським компаніям із групи «Приват», яка підконтрольна Коломойському.
- Нагадаємо, 31 липня 2020 року головою правління компанії «Укрнафта» став Олег Гез, який понад рік до того був тимчасовим виконувачем обовʼязків глави компанії. А перед тим також обрали нового главу наглядової ради «Укрнафти» — ним став Микола Гавриленко.