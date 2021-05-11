В Україні 2 тисячі нових хворих на коронавірус. Одужали понад 8 тисяч осіб

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В Україні за минулу добу (10 травня) виявили 2 208 нових хворих на COVID-19, серед яких 89 дітей та 34 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За минулу добу померли 119 хворих. Госпіталізовані 1 084 особи, одужали — 8 617.

За останню добу найбільшу кількість випадків захворювання зареєстрували в Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.

Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 2 124 535. Одужали 1 777 370 пацієнтів, померла 46 631 особа.

Щодо вакцинації проти коронавірусу, за минулу добу щеплення отримали 2 194 особи. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 695.

За минулу добу жодного щеплення не зробили в Києві та трьох областях: Вінницькій, Луганській та Херсонській. Найбільше щеплень зробили у Дніпропетровській області (452).