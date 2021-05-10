Шмигаль: Звільнення глави «Нафтогазу» Коболєва не вплинуло на перемовини з кредиторами

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль вважає, що звільнення глави правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини України з міжнародними партнерами.

Про це глава уряду заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він наголосив, що вплив на кредиторів і міжнародних партнерів можуть мати рішення, які «будуть ламати принципи корпоративної реформи», як і інших реформ, які реалізовуються в Україні. «Жоден принцип корпоративної реформи ми ламати не збиралися і не збираємося», — підкреслив Шмигаль.

За його словами, західних партнерів більше хвилює продовження і завершення реформи правосуддя та антикорупційної системи. Шмигаль вважає, що вже третій-четвертий пріоритет — це саме розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

«І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів «прізвище не грає ролі», — резюмував Шмигаль.