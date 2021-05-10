У Росії після трьох днів блукання лісом знайшовся ексочільник лікарні, де лежав Навальний з отруєнням
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба МОЗ Омської області
Міністр охорони здоровʼя Омської області Олександр Мураховський, колишній очільник лікарні, куди в серпні 2020 року привезли російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння «Новачком», через три дні після зникнення в лісі знайшовся живим.
Про це з посиланням на пресслужбу регіонального уряду пише Интерфакс.
За даними відомства, чоловік сам вийшов до людей у районі села Басли.
Також зазначається, що Мураховський перебуває в нормальному стані, зараз проходить медичне обстеження.
- Міністр зник 7 травня, коли виїхав з мисливської бази на квадроциклі на полювання і не повернувся.
- До призначення на посаду глави МОЗ Омської області Мураховський обіймав посаду головного лікаря омської лікарні швидкої медичної допомоги № 1. У цьому медзакладі Навальному після отруєння надавали першу медичну допомогу, згодом звідси його перевезли до берлінської клінікі «Шаріте». Тоді Мураховський був основним спікером, який коментував стан здоровʼя опозиціонера, він же озвучував попередні діагнози, серед яких не було версії про отруєння.
- 21 серпня 2020 року в омській лікарні назвали основний діагноз Навального — порушення обміну речовин і падіння рівня цукру у крові. Після того як політика вивезли до Берліну, медики зʼясували, що насправді його отруїли бойовою отрутою «Новачок».
- Раніше померли два лікарі омської ЛШМД: заступник головного лікаря Сергій Максимішин (начебто від серцевого нападу) й очільник відділення травматології — 63-річний Рустам Агішев (начебто від інсульту).