У Росії після трьох днів блукання лісом знайшовся ексочільник лікарні, де лежав Навальний з отруєнням

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Пресслужба МОЗ Омської області

Міністр охорони здоровʼя Омської області Олександр Мураховський, колишній очільник лікарні, куди в серпні 2020 року привезли російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння «Новачком», через три дні після зникнення в лісі знайшовся живим.

Про це з посиланням на пресслужбу регіонального уряду пише Интерфакс.

За даними відомства, чоловік сам вийшов до людей у районі села Басли.

Також зазначається, що Мураховський перебуває в нормальному стані, зараз проходить медичне обстеження.