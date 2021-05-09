У НАТО оголосять порядок денний саміту ближче до дати. Чи розглядатимуть питання ПДЧ для України — не уточнюють

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Північноатлантичний альянс сам оголосить як формат, так і порядок денний майбутнього саміту, запланованого на 14 червня в Брюсселі, коли для цього прийде час.

Про це заявив офіційний представник НАТО в коментарі Інтерфакс-Україна.

«Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня будуть оголошені ближче до дати. Як сказав генеральний секретар, лідери НАТО матимуть змістовний і далекоглядний порядок денний, в основі якого буде ініціатива НАТО-2030», — сказав співрозмовник агентства.

Відповідаючи на запитання, чи буде предметом обговорення надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), представник Альянсу сказав: «Щодо членства НАТО проводить політику відкритих дверей, і союзники по НАТО підтримують свої рішення, ухвалені на саміті в Бухаресті в 2008 році [надати членство Україні і Грузії, коли для цього прийде час]. Водночас ми очікуємо, що Україна продовжуватиме приділяти увагу внутрішнім реформам, консолідувати свої демократичні інститути, зміцнювати верховенство права і розвивати свій оборонний потенціал відповідно до стандартів НАТО».

Представник НАТО запевнив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, «допомагаючи зміцнювати потенціал її збройних сил, а також проводячи більш широкі реформи, які допомагають країні просуватися вперед в її євроатлантичних прагненнях».

Нагадаємо, напередодні заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, говорячи про те, що саміт відбудеться без участі України, сказав, що на порядку денному засідання є питання можливого надання Україні ПДЧ, так само як і не виключив, що союзники ще можуть переглянути рішення і запросити Київ на саміт.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 22 квітня також заявляв, що на найближчому саміті НАТО розглядатимуть питання надання Україні ПДЧ.