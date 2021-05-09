Три російські кораблі провокували американський Hamilton і український флагман

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У Чорному морі три кораблі ФСБ Росії провокували український флагман Морської охорони «Григорій Куроп’ятников» і американський корабель Берегової охорони US Hamilton.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Флагман вранці 8 травня зустрічав американський корабель в умовленому місці. Вже традиційно для супроводу прийшли російські кораблі, але поводилися вони агресивно.

На «полювання» вирушили два прикордонних сторожових кораблі ФСБ проєкту «Охотник» і ще один корабель Чорноморського флоту РФ, який «нав'язливо кружляв».

Російські кораблі оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського і американського кораблів. Також росіяни не відповідали на виклики по каналах міжнародної морської безпеки.

У прикордонній службі заявили, що всі порушення норм міжнародного морського права зафіксували і задокументували.

Американський US Hamilton прибув у Чорне море на навчання з українськими силами.