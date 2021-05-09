Україна відзначає День перемоги над нацизмом. Зеленський виступив зі зверненням

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В Україні сьогодні, 9 травня, відзначають 76-ту річницю Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В країні офіційно заплановано більше 555 заходів за участю понад 60 тисяч людей.

Президент Володимир Зеленський з цієї нагоди виступив із відеозверненням до українців.

Лідер держави зазначив, що у складі Антигітлерівської коаліції воювали близько 7 млн українців, а в цілому війна забрала життя 8 млн українців. Він зазначив, що для України перемога над нацизмом — це вдячність без кордонів, строків давності або географічного розподілу.

«Що для нас перемога над нацизмом? Це подяка, яка не має кордонів. Це подяка предкам за вигнання нацистів з Харкова, Донецька, Одеси та Криму, з Києва і Львова. Це памʼять про страшну ціну перемоги. Це вистражданий скарб», — заявив Зеленський.

Президент частину промови присвятив війні на Донбасі. Він сподівається, що незабаром міста Луганської і Донецької областей зможуть святкувати дві дати звільнення. Він вірить, що героїзм предків дав силу новому поколінню українських військових і вони зможуть захистити країну.

Також Зеленський на площі Слави в Києві вшанував пам'ять загиблих, поклавши квіти до Вічного вогню.

У Міністерстві внутрішніх справ вранці заявили, що по країні заплановано вже 667 заходів.