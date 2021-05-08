У Франції виявили нові випадки тромбозу після вакцинації AstraZeneca. Один із них смертельний
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Marco Verch Professional Photographer / Flickr
У Франції зафіксували два випадки тромбозу після використання вакцини AstraZeneca. Одна людина померла.
Про це повідомляє Le Figaro, посилаючись на дані органів охорони здоровʼя країни.
Як зазначається, тромбоз вен головного мозку діагностували у жінок віком від 60 до 70 років у період з 23 до 29 квітня. До того ж в однієї з пацієнток була тромбоцитопенія (дефіцит тромбоцитів).
Окрім цього, за даними французького агентства з лікарських засобів (ANSM), аналіз 15 серйозних випадків (з них один летальний) гострого панкреатиту, зареєстрованих у країні, свідчить, що майже в третині випадків вони виникають у пацієнтів із патологіями підшлункової залози або жовчовивідних шляхів.
Загалом у Франції від початку вакцинації зареєстрували 30 випадків атипових тромбозів на понад 3,86 млн вакцинацій, дев’ять людей померли.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство проте додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.
- Данія була першою країною Євросоюзу, в якій в березні призупинили використання вакцини. Також в Данії вирішили не використовувати вакцину Johnson & Johnson — теж через тромбоз.
- Багато інших країн після заяви європейського регулятора відновили використання вакцини AstraZeneca, але для людей від 60 років.