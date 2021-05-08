У Франції виявили нові випадки тромбозу після вакцинації AstraZeneca. Один із них смертельний

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

У Франції зафіксували два випадки тромбозу після використання вакцини AstraZeneca. Одна людина померла.

Про це повідомляє Le Figaro, посилаючись на дані органів охорони здоровʼя країни.

Як зазначається, тромбоз вен головного мозку діагностували у жінок віком від 60 до 70 років у період з 23 до 29 квітня. До того ж в однієї з пацієнток була тромбоцитопенія (дефіцит тромбоцитів).

Окрім цього, за даними французького агентства з лікарських засобів (ANSM), аналіз 15 серйозних випадків (з них один летальний) гострого панкреатиту, зареєстрованих у країні, свідчить, що майже в третині випадків вони виникають у пацієнтів із патологіями підшлункової залози або жовчовивідних шляхів.

Загалом у Франції від початку вакцинації зареєстрували 30 випадків атипових тромбозів на понад 3,86 млн вакцинацій, дев’ять людей померли.