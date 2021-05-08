В Інтернеті оприлюднили ймовірний запис телефонної розмови Медведчука та Пушиліна: «Побільше нам перемог у житті»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Марієнко Андрій / УНІАН
В Інтернеті з’явився аудіозапис ймовірної телефонної розмови нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука і ватажка бойовиків «ДНР» Дениса Пушиліна.
Запис оприлюднив 24 канал.
За даними видання, розмова відбулася 9 травня 2015 року. Медведчук зателефонував Пушиліну, щоби привітати його з днем народження та Днем перемоги.
«І дай нам Боже побільше перемог у житті. [...] Ну, а про цю перемогу будемо памʼять берегти вічно», — сказав він.
У відповідь Пушилін привітав українського нардепа з Днем перемоги.
«Я впевнений, що все буде добре. І ми впораємося і тоді будемо берегти відкрито», — додав він.
Окрім цього, лідер бойовиків запитав у Медведчука, чи бачив той парад, який окупанти влаштували на честь свята.
«Так, звичайно, ти що! Я зараз від телевізора не відриваюся — то одне дивлюся, то інше. Молодці, молодці!» — відповів нардеп.
Наразі правоохоронні органи не прокоментували оприлюднений запис.
- 19 лютого РНБО ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). Того ж дня РНБО доручила повернути в держвласність нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який опинився у власності компанії з орбіти Медведчука. Сам нардеп заперечує свою причетність.
- Після цього в мережі опублікували запис можливої розмови нардепа Віктора Медведчука і президента оператора магістральних нафтопроводів Росії «Транснафта» Миколи Токарєва. Вони обговорювали «справу щодо труби».