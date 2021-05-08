Зеленський і президент Латвії підписали спільну декларацію про європейську перспективу України

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав із президентом Латвії Егілсом Левітсом спільну декларацію про європейську перспективу України.

Документ підписали за результатами розмови по відеозвʼязку, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«[У декларації] лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи «Східне партнерство» та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до ЄС», — повідомили в ОП.

Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому та погодилися, що Латвія підтримає Україну, коли країна «буде готова до цього відповідального кроку».

Лідери також обговорили загострення ситуації в тимчасово окупованому Криму. В ОП зазначають, що президенти наголосили на важливості започаткування «Кримської платформи» як механізму для деокупації Криму та захисту прав людей, які проживають на півострові. Левітс підтвердив свою участь в інавгураційному саміті «Кримської платформи» у Києві 23 серпня.

В ОП зазначили, що Латвія стала третьою державою, з якою підписано таку декларацію. Раніше, у березні та травні цього року такі документи були укладені з Литвою та Польщею.