Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації. Чим він займатиметься?

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи. Кабінет міністрів повинен у двотижневий строк визначити умови оплати праці співробітників центру.

Центр підпорядковується Раді національної безпеки і оборони. Загальне спрямування та координацію його діяльності здійснює секретар РНБО. Центр очолюватиме керівник, якого призначає та звільняє з посади президент за поданням секретаря Радбезу.

Центр має виявляти та протидіяти дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою. Відомство також аналізуватиме та контролюватиме події і явища у інформаційному просторі, стан інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі.

Центр також надаватиме РНБО інформаційно-аналітичні матеріали про інформаційну безпеку України та братиме участь у розробці та реалізації Стратегії інформаційної безпеки.