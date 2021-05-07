Колектив 80-ї десантної бригади підтримав ветерана Пекельного, підозрюваного у вбивстві
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Колектив 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ підтримав обвинуваченого в умисному вбивстві ветерана Андрія Пекельного, який проходив службу в цій бригаді.
Про це йдеться в заяві бригади.
«Колектив бригади висловлює підтримку Андрію, адже кожен має право на самооборону і захист свого житла. Виступаємо за законність та чесне і справедливе розслідування справи», — сказано в тексті.
У бригаді Пекельного охарактеризували як справного, відповідального і дисциплінованого військовослужбовця, який був прикладом для інших бійців. Він служив у зоні бойових дій на Донбасі в 2018—2019 роках і за час служби ніяких зауважень не отримував.
- 5 травня поліція Тернопільській області повідомила, що 24-річний ветеран АТО, житель села Глещава, вбив чоловіка, захищаючи свій будинок. Йому вручили підозру в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Суд дав Андрію Пекельному цілодобовий домашній арешт.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає «необгрунтованою» підозру Пекельному. Справу буде розслідувати Головне управління поліції.
- Сам Пекельний розповів, що взяв у руки ніж, щоб відлякати нападників і вдарив одного з них випадково.