Бойовики на Донбасі за минулу добу вбили ще одного українського військового

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73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

Бойовики на Донбасі 6 травня вбили ще одного українського військового. Він отримав кульове поранення несумісне з життям.

Про це пише пресцентр ООС.

«В результаті ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїнам не вдалося», — йдеться у повідомленні.

Раніше було відомо про те, що загинув боєць 93-ї бригади «Холодний Яр» — старший солдат Дмитро Товчигречка. Зазначено, що він загинув від осколкових поранень від ворожого пострілу з РПГ.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь», — підкреслили в ООС.