Czech Radio: За день до вибуху у Врбетіце працівникам складу боєприпасів несподівано дали відгул — прийшов лише власник Imex

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Policie ČR

За день до першого вибуху (16 жовтня 2014 року) на складі боєприпасів у чеському Врбетіце працівникам складу несподівано наказали взяти відгул. 15 жовтня на склад прийшов тільки гендиректор компанії IMEX Петр Бернатік (керівник складу).

Про це йдеться у розслідуванні Czech Radio.

Основні підозри в організації вибуху падають на агентів російської військової розвідки (ГРУ) Олександра Мішкіна і Анатолія Чепігу, які, як раніше повідомляли журналісти-розслідувачі, під іменами Руслан Табаров і Микола Попа звʼязалися з компанією IMЕХ і запросили доступ до закритої ділянки складу на період з 13 до 17 жовтня, представившись потенційними покупцями боєприпасів.

Раніше президент Чехії Мілош Земан казав, що слідство розглядає версію про причетність до вибуху одного зі співвласників IMEX. Земану після цього почало загрожувати звинувачення у державній зраді, але розслідування Czech Radio може «додати ваги» цій версії.

За даними журналістів, Бернатік 15 жовтня прийшов на склад сам-один, що викликало подив у деяких співробітників, які все ж вийшли на роботу. За їхніми словами, це було незвично — на склад він «завжди ходив перевіряти товар з кимось».

Нетипова для гендиректора компанії поведінка навіть привернула увагу поліції у ході розслідування справи. У лютому 2021 року Бернатік був затриманий і провів у камері попереднього увʼязнення 48 годин. Бернатік фігурує у справі про вибухи як підозрюваний у приховуванні фактів. Слідство перевіряє можливу допомогу російським агентам потрапити на склад.

При цьому адвокат Бернатіка називає перелічені вище факти з відгулами і візитом звичайним збігом. Сам гендиректор IMEX відмовився давати коментарі.

Журналісти зазначають, що у розслідуванні, крім Чепіги та Мішкіна, фігурує ще один росіянин — колишній російський військовослужбовець з чеським громадянством Микола Шапошніков. За даними видання Seznam, він добре знайомий з Бернатіком і відправив йому електронного листа із зазначенням днів, коли агенти ГРУ прибудуть у Врбетіце.