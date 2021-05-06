Британія надсилає до острова Джерсі два патрульних кораблі — після погроз Франції відключити його від електрики

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Royal Navy Media Archive / Flickr

Премʼєр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв направити до острова Джерсі два патрульних кораблі після того, як Франція пригрозила залишити його без електроенергії.

Про це йдеться на сайті уряду Британії, а деталі розповідає BBC.

«Премʼєр-міністр підкреслив його незмінну підтримку Джерсі. Він сказав, що будь-яка блокада була б абсолютно неправомірною. Як запобіжний захід Британія направить два патрульних кораблі для спостереження за ситуацією», — йдеться у заяві уряду.

До острова направили патрульні кораблі HMS Severn і HMS Tamar.

Як пише The New York Times, Військово-морські сили Франції пішли на аналогічний крок і відправили в район острова два судна для «безпеки судноплавства». Там зараз зібралися десятки французьких рибальських човнів, екіпажі яких погрожують блокувати порт.

Зазначимо, що у Франції пригрозили відключити острів Джерсі від електрики через нові правила на рибну ловлю в цьому регіоні. Згідно з ними ліцензія видається тільки в тому випадку, якщо власники французьких судів підтвердять, що раніше вже займалися рибальством на цій ділянці. Обмеження ввели відповідно до Угоди про торгівлю і співпрацю між Британією та ЄС.

На думку Парижа, обмеження на рибальство біля берегів Нормандських островів для французьких траулерів порушують торгові угоди про Brexit — адже Лондон не повідомив про це Брюсселю. Французький уряд назвав додаткові вимоги «неприйнятними» і повідомив, що вони «не узгоджувалися і не обговорювалися».