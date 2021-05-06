Британія надсилає до острова Джерсі два патрульних кораблі — після погроз Франції відключити його від електрики
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- Ангеліна Шеремет
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Royal Navy Media Archive / Flickr
Премʼєр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв направити до острова Джерсі два патрульних кораблі після того, як Франція пригрозила залишити його без електроенергії.
Про це йдеться на сайті уряду Британії, а деталі розповідає BBC.
«Премʼєр-міністр підкреслив його незмінну підтримку Джерсі. Він сказав, що будь-яка блокада була б абсолютно неправомірною. Як запобіжний захід Британія направить два патрульних кораблі для спостереження за ситуацією», — йдеться у заяві уряду.
До острова направили патрульні кораблі HMS Severn і HMS Tamar.
Як пише The New York Times, Військово-морські сили Франції пішли на аналогічний крок і відправили в район острова два судна для «безпеки судноплавства». Там зараз зібралися десятки французьких рибальських човнів, екіпажі яких погрожують блокувати порт.
Зазначимо, що у Франції пригрозили відключити острів Джерсі від електрики через нові правила на рибну ловлю в цьому регіоні. Згідно з ними ліцензія видається тільки в тому випадку, якщо власники французьких судів підтвердять, що раніше вже займалися рибальством на цій ділянці. Обмеження ввели відповідно до Угоди про торгівлю і співпрацю між Британією та ЄС.
На думку Парижа, обмеження на рибальство біля берегів Нормандських островів для французьких траулерів порушують торгові угоди про Brexit — адже Лондон не повідомив про це Брюсселю. Французький уряд назвав додаткові вимоги «неприйнятними» і повідомив, що вони «не узгоджувалися і не обговорювалися».
- Британські піддані проголосували за вихід з Євросоюзу ще влітку 2016 року. Опівночі проти 1 лютого 2020 року Британія покинула ЄС. Але ось умови «розлучення» за чотири з половиною роки узгодити не вдавалося. Лондон мав до кінця 2020 року укласти з Брюсселем торгову угоду. Інакше на країну очікував би «жорсткий» сценарій — 1 січня 2021 року Британія і ЄС у торгівлі перейшли б на умови Світової організації торгівлі, а замість нинішньої абсолютно безперешкодної торгівлі могли зʼявитися мита, тарифи, квоти та митні пости.
- 24 грудня 2020 року Європейському Союзу і Великій Британії вдалося домовитися про торгову угоду — економічні умови, за якими сторони діятимуть після Brexit. Угода базується на вільній торгівлі з нульовими тарифами та квотами.
- 30 грудня лідери ЄС підписали угоду про Brexit і передали її премʼєру Джонсону. Потім її затвердив британський парламент.