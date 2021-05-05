Катастрофа Ан-26: трьом новим підозрюваним обрали запобіжний захід
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Barcroft Media / Getty Images
Печерський районний суд Києва посадив під нічний домашній арешт трьох нових підозрюваних у справі про падіння військового літака Ан-26 у Харківській області.
Про це Укрінформу розповіли у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
«Рішення прийняв у понеділок, 3 травня, Печерський суд Києва. Колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба, заступнику командира військової частини А4104, де сталася катастрофа, та заступнику командира вказаної військової частини з льотної підготовки обрано запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб», — зазначили там.
Трьом новим підозрюваним оголосили підозри 30 квітня за ст. 416 та ч. 3 ст. 425 ККУ — порушення правил підготовки та проведення польотів та недбале ставлення до військової служби. Загалом у цій справі проходять 6 підозрюваних.
- 25 вересня 2020 року в районі міста Чугуєва Харківської області розбився військовий літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ, загинули 7 членів екіпажу і 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба. Один курсант-третьокурсник Вʼячеслав Золочівський вижив. Родичам загиблих курсантів виплатили по 1,5 мільйона гривень компенсації.
- 18 грудня Держбюро розслідувань повідомило про підозру командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову. 22 грудня Печерський суд Києва заарештував командира військової частини А-4104 в Чугуєві Вʼячеслава Глазунова і керівника польотів військової частини Олександра Жука.