Венедіктова змінила керівника групи прокурорів у справі «Роттердам+»

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Офіс генерального прокурора змінив процесуального керівника у справі «Роттердам+».

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

«Сьогодні вранці мною прийнято рішення про заміну старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні «Р+», — написала генпрокурор.

Вона нагадала, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури тричі ухвалював рішення про закриття провадження і тричі його рішення були скасовані. Венедіктова також нагадала, що НАБУ зверталося до Вищого антикорупційного суду з тим, щоб він знайшов підстави для відводу прокурора САП, однак суд у такому проханні відмовив.

«Виключно з кримінально-процесуальної точки зору — ситуація складна», — зазначила генпрокурор. На її думку, три випадки скасування одного й того ж рішення про закриття справи — забагато, тому «місця для процесуальних помилок немає».

Наприкінці серпня 2019 року стало відомо про рішення САП закрити справу щодо «Роттердам+» на підставі експертизи, яка нібито не виявила збитків. НАБУ заявило, що воно суперечить принципам верховенства права.

Справа «Роттердам+»

Формулу «Роттердам+» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних тарифів (НКРЕКП) почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+». У жовтні 2018 року керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що українці переплатили 15 мільярдів гривень через необґрунтоване застосування цієї формули. Згодом рівень збитків сягнув майже 19 мільярдів.