«Укрзалізниця» відновила повноцінний рух поїздів територією України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Компанія «Укрзалізниця» відновила повноцінний рух поїздів територією України після виходу низки областей із «червоної» карантинної зони.
Про це пише пресслужба УЗ.
Останні обмеження діяли в Житомирській області, яка з 5 травня перейшла з «червоної» до «жовтої» зони.
«Тепер усі потяги у країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні. Щоб зменшити ризик поновлення карантинних заходів і захиститися від вірусу, «Укрзалізниця» закликає дотримуватися маскового режиму в дорозі, ретельно мити руки й утриматися від подорожей, якщо ви почуваєтеся погано», — підкреслили там.
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