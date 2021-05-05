Поліція порушила справу через підрив чоловіка на кладовищі у прифронтовому Верхньоторецькому

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Пресслужба Нацполіції

Національна поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство через вибух на кладовищі в селищі Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення. Інцидент стався 4 травня, загинув 69-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Верхньоторецьке — це Донецька область. Чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі. Під час робіт стався вибух, унаслідок якого чоловік помер, жінка не постраждала.

Пресслужба Нацполіції

За попереднім висновком вибухотехніків, на місці спрацювала саморобна вибухівка. Провадження відрили за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу, слідство триває.