Дональд Трамп запустив власну комунікаційну платформу — після бану у Facebook і Twitter
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Mike Licht / Flickr
Колишній президент США Дональд Трамп 4 травня запустив комунікаційну платформу, яка буде служити «місцем для вільного та безпечного спілкування» і дозволить йому спілкуватися безпосередньо зі своїми послідовниками.
Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерело.
Сайт називається From the Desk of Donald J. Trump — перекладається як «З робочого столу Дональда Трампа».
Платформа дозволяє Трампу публікувати текстові дописи, зображення і відео. Підписники зможуть публікувати повідомлення з цього сайту в себе у Twitter і Facebook, де Трамп заблокований. Однак на новій платформі немає функції, що дозволяє користувачам відповідати на повідомлення Трампа.
«Під час тиші та брехні виникає маяк свободи. Місце, де можна вільно і безпечно говорити», — йдеться у відео.
На сайті є форма для реєстрації, в якій люди можуть вводити свої номери телефонів і адреси електронної пошти, щоб отримувати сповіщення про те, коли Трамп публікує нове повідомлення.
«Це просто одностороннє спілкування», — розповіло Fox News одне джерело, знайоме з платформою.
«Сайт президента Трампа — чудовий ресурс, де можна знайти його останні заяви й основні моменти його першого президентського терміну, але це не нова платформа для соціальних мереж», — сказав Fox News старший радник Трампа Джейсон Міллер.
Зазначимо, що Трамп запустив свою платформу за день до того, як наглядова рада Facebook має оголосити своє рішення — чи повертати йому доступ до Facebook і Instagram.
Нагадаємо, що 8 січня Twitter назавжди заблокувала обліковий запис Дональда Трампа — після його заяв, які призвели до штурму Капітолія. Глава соцмережі Джек Дорсі впевнений, що це рішення було правильним, але водночас створило «небезпечний прецедент» — рішення про блокування показує нездатність соцмережі забезпечувати здорове спілкування.
Аналогічне рішення також ухвалили й інші великі соцмережі, зокрема Facebook і YouTube. Але вони обмежували доступ до його сторінки тимчасово, і він вже відновлений.
- Трамп і перша леді вакцинувалися від коронавірусу ще в січні, однак ніколи не говорили про це публічно. Дочка експрезидента — Іванка — зробила щеплення на загальних підставах у квітні. Це розчарувало декого з її підписників у соцмережах.