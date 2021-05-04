МЗС Франції викликало російського посла через санкції проти посадовців Євросоюзу. У РФ це назвали «демаршем»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Марієнко Андрій / УНІАН
Посла Росії Олексія Мєшкова викликали в Міністерство закордонних справ Франції через санкції Москви проти європейських посадовців, серед яких є і французький депутат.
Про це повідомляється на сайті французького МЗС.
«Ми рішуче засуджуємо заходи, оголошені в пʼятницю, 30 квітня, російською владою щодо низки європейських офіційних осіб, зокрема президента Європарламенту, віцепрезидента Єврокомісії пані Юрової і депутата французького парламенту Жака Мера. Ми підтверджуємо нашу солідарність із ними і підтримку», — заявив представник МЗС.
Також дипломат зазначив, що послу РФ висловили занепокоєння через недавно ухвалений указ президента про наймання співробітників дипломатичних представництв на місцях і закликали Росію не виконувати його.
На виклик посла вже відреагували в посольстві Росії в Парижі, де назвали його «частиною погодженого країнами Євросоюзу демаршу», повідомляють РИА Новости.
У пресслужбі дипломатичного відомства додали, що російський посол дав всі розʼяснення щодо цього і зазначив, що відповідні заходи були продиктовані рішеннями Євросоюзу від 2 і 22 березня, коли було закрито вʼїзд для низки російських офіційних осіб.
Держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон під час виступу в Національних зборах Франції заявив, що наприкінці травня лідери країн ЄС розглянуть варіанти заходів щодо Росії, передає Інтерфакс-Україна.
«На саміті ЄС, у якому в кінці травня візьме участь президент Макрон, ми будемо виступати за необхідність дотримуватися цієї твердої лінії і розглянемо всі можливі варіанти заходів», — сказав він.
Бон також назвав «непропорційними» санкції, введені Москвою проти низки громадян ЄС та розкритикував РФ у звʼязку з ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.
- У березні Євросоюз ввів санкції проти Росії у відповідь на арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Під санкціями, зокрема, опинилися всі очільники силових відомств Росії.
- Після цього Росія ввела санкції проти восьми європейських високопосадовців — їм заборонять вʼїзд на територію Росії. До списку потрапив глава Європейського парламенту Девід Сассолі.
- Раніше голова дипломатії ЄС заявив, що Росія вибрала «авторитарний шлях» і діалог з нею зайшов у глухий кут.