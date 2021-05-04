Bloomberg: Країни G20 готові підтримати введення паспортів вакцинації від коронавірусу

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Міністри туризму країн «Великої двадцятки» (G20) вирішили підтримати введення паспортів вакцинації від коронавірусу.

Відповідне рішення було ухвалено під час зустрічі у форматі відеоконференції 4 травня, повідомляє Bloomberg.

Згідно з проєктом спільної заяви, який потрапив у розпорядження агентства, міністри зазначають, що паспорти вакцинації допоможуть туристичній галузі відновитися швидше, а це позитивно вплине на світову економіку.

«Ми наголошуємо, що поновлення подорожей і туризму вкрай важливо для відновлення світової економіки через прямий і непрямий вплив цього сектора на інші», — йдеться в проєкті заяви.

Як зазначається, у документі буде вказано, що носій був повністю вакцинований, отримав імунітет після одужання або недавно тест показав негативний результат на COVID-19.

За попередніми даними, країни-члени Євросоюзу відкриють кордони для мандрівників із країн із відносно низьким рівнем інфікування коронавірусом, а також для тих, хто повністю вакцинований проти COVID-19. Це може статися вже наприкінці травня.