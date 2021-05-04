Bloomberg: Страны G20 готовы поддержать введение паспортов вакцинации от коронавируса

Министры туризма стран «Большой двадцатки» (G20) решили поддержать введение паспортов вакцинации от коронавируса.
Соответствующее решение было принято во время встречи в формате видеоконференции 4 мая, сообщает Bloomberg.
Согласно проекту совместного заявления, который попал в распоряжение агентства, министры отмечают, что паспорта вакцинации помогут туристической отрасли восстановиться быстрее, а это положительно повлияет на мировую экономику.
«Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики через прямое и косвенное влияние этого сектора на другие», — говорится в проекте заявления.
Как отмечается, в документе будет указано, что носитель был полностью вакцинирован, получил иммунитет после выздоровления или недавно тест показал отрицательный результат на COVID-19.
По предварительным данным, страны-члены Евросоюза откроют границы для путешественников из стран с относительно низким уровнем инфицирования коронавируса, а также для тех, кто полностью вакцинирован против COVID-19. Это может произойти уже в конце мая.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результаты ПЦР-тестов и другую информацию для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует разрешить въезд вакцинированным от коронавируса туристам.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.