Bloomberg: Страны G20 готовы поддержать введение паспортов вакцинации от коронавируса

Согласно проекту совместного заявления, который попал в распоряжение агентства, министры отмечают, что паспорта вакцинации помогут туристической отрасли восстановиться быстрее, а это положительно повлияет на мировую экономику.

Соответствующее решение было принято во время встречи в формате видеоконференции 4 мая, сообщает Bloomberg .

«Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики через прямое и косвенное влияние этого сектора на другие», — говорится в проекте заявления.

Как отмечается, в документе будет указано, что носитель был полностью вакцинирован, получил иммунитет после выздоровления или недавно тест показал отрицательный результат на COVID-19.

По предварительным данным, страны-члены Евросоюза откроют границы для путешественников из стран с относительно низким уровнем инфицирования коронавируса, а также для тех, кто полностью вакцинирован против COVID-19. Это может произойти уже в конце мая.