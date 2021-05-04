Розслідування OCCRP: Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував коштовні меблі та картини відомих художників

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Петро Порошенко / Flickr

Пʼятий президент України Петро Порошенко контролював щонайменше шість офшорних компаній, через які купувалися дорогі італійські меблі для його будинку та витвори мистецтва за десятки мільйонів доларів.

Про це йдеться в розслідуванні міжнародного обʼєднання журналістів-розслідувачів «Центр із дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP).

За даними розслідувачів, ці компанії мали рахунки в австрійському Raiffeisen Bank International, а їхнім власником був вказаний діловий партнер Порошенка Сергій Зайцев. До того ж журналісти викрили зв’язок ще 11 офшорних компаній, які працюють через Raiffeisen, із бізнес-імперією Порошенка.

Зокрема, в період з 2009 до 2012 року подружжя Порошенків закупило через офшорну компанію Vernon Holdings, що базується на Британських Віргінських островах і бенефіціаром якої є Зайцев, фурнітуру на суму понад $100 тисяч в Італії.

У травні 2012 року, через два місяці після призначення міністром торгівлі та економіки Порошенко купив сюрреалістичну скульптуру довгоногого слона роботи Сальвадора Далі за $338 500 на аукціоні Sothebyʼs в Нью-Йорку через офшорну компанію Linquist Ltd — її бенефіціарним власником також вказаний Зайцев.

Згідно з документами, які отримав OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії. Пізніше вона продала скульптуру одній із українських медіакомпаній Порошенка за $342 500.

У квітні 2013 року вже ексміністр Порошенко купив через компанію Vernon витвори мистецтва на 4,8 млн фунтів стерлінгів (1 857 672 гривні за курсом Нацбанку станом на 4 травня). Серед цих робіт, переважно російських майстрів, — класична картина Іллі Рєпіна «Козаки на Чорному морі».

Пізніше компанія передала Порошенку право власності на цю картину в приміщенні Почесного консульства Сейшельських островів у Києві, консулом тоді був Олег Гладковський — друг і партнер Порошенка.

Нагадаємо, у травні 2020 року ДБР викликало Порошенка на допит як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників. Згодом суд заарештував колекцію картин Порошенка, у липні арешт було знято.

Окремо в OCCRP наголосили, що у відповідь на надісланий запит юристи Порошенка запевнили, що він не має стосунку до жодної з зазначених офшорних компаній.

Згодом у пресслужбі «Європейської солідарності» повідомили, що адвокати Порошенка вивчають публікацію OCCRP та збираються подавати позов через нібито поширення фейків.

«Група юридичних радників Петра Порошенка з питань захисту репутації від поширення фейкових новин та упереджених розслідувань давно надала їм розлогі (на 12 сторінках) відповіді на 13 запитань. Група попереджала про можливість судового позову з огляду на те, що OCCRP не вперше поширює розслідування, де бурхливі фантазії автора видаються за доведені факти», — заявили в «ЄС».

У Порошенка запевнили, що він не є бенефіціаром, не контролював і не контролює жоден із офшорів, про які йдеться у матеріалах OCCRP, а скульптура та картини були придбані законно, за кошти, з яких сплатили податки.