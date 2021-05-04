Чеські ЗМІ: Віцепрем’єр Гамачек під час візиту до Москви хотів обміняти «мовчанку» уряду про вибухи на складах на вакцину та саміт Путіна і Байдена

Новини

Gabriel Kuchta / Stringer / Getty Images

Віцепрем’єр-міністр та міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек хотів під час візиту до Москви запропонувати Росії угоду. Уряд Чехії не розголошує дані розслідування про причетність ГРУ до вибухів на складах у Врбетіце, а натомість Росія передає чехам мільйон доз вакцин від коронавірусу «Супутник V» і погоджується провести у Празі зустріч президентів Росії та США.

Про це пише чеське видання Seznam Spravy з посиланням на учасників зустрічі з Гамачеком.

За їхніми даними, увечері 15 квітня в Міністерстві внутрішніх справ відбулася зустріч, на якій Гамачек детально розповів про свої плани щодо візиту в Росію. На той момент він також виконував обов’язки міністра закордонних справ. На цій зустрічі були присутні посол Чехії у Росії Вітеслав Півонька, директор Управління зовнішніх відносин та інформації Марек Шимандл, директор військової розвідки Ян Берун та очільник поліції Ян Свейдар. Трохи пізніше до них приєднався і головний прокурор Павел Земан. Водночас представники Служби безпеки та інформації були відсутні. Саме вони займалися розслідуванням вибухів на складах.

Усі учасники зустрічі підтвердили її факт, але зміст обговорювати категорично відмовилися. Один лише Земан зазначив, що після того, як прибув на зустріч, стало зрозуміло, що візит Гамачека до РФ не відбудеться.

Сам Гамачек до Росії так і не поїхав. Після оприлюднення даних розслідування він зазначив, що з самого початку не збирався їхати, а запланований візит був прикриттям.

Водночас джерела видання зазначають, що коли Гамачек повідомив про свій план учасникам зустрічі, то ті були всерйоз занепокоєні і закликали його цього не робити. Гамачек хотів запропонувати росіянам відтермінувати розслідування цієї справи, а згодом, можливо, і закрити її. Джерела підкреслюють, що єдиним хто підтримав Гамачека, був посол Вітеслав Півонька. Але під тиском представників розвідки та поліції він також відмовився. До того ж він зазначив, що росіяни з великою ймовірністю запишуть пропозицію Гамачека, а він не хотів, щоб його потім шантажували.

Сам Гамачек запевняє, що вся ця інформація — фейк. Він спростовує усі звинувачення.

«Стаття заснована на домислах і брехні, які ніхто з учасників не підтвердив і не зміг би підтвердити, тому що цього не було», — запевнив Гамачек.

Водночас опозиція жорстко розкритикувала його і закликала негайно подати у відставку. Представники коаліції закликають провести закрите засідання парламенту, на яке запросити представників розвідувальних структур, а також Гамачека та очільника уряду Андрея Бабіша для пояснення ситуації.