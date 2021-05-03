Зеленський: Президент Польщі приїде до України на День Незалежності й долучиться до «Кримської платформи»

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв запрошення свого українського колеги Володимира Зеленського взяти участь в саміті «Кримська платформа», запланованому на серпень, і заходах із нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

«Щиро радий, що президент Польщі Анджей Дуда прийняв моє запрошення і в серпні цього року відвідає Київ — для участі в саміті «Кримська платформа» і заходах із нагоди 30-ї річниці незалежності України», — написав він.

За словами Зеленського, для України дуже важливо, щоб у саміті, який повʼязаний із деокупацією Криму, взяли участь «наші друзі і партнери».

Також президент України зазначив, що під час переговорів польський колега вкотре наголосив на підтримці європейських та євроінтеграційних прагнень української держави.

«Це дуже важливий сигнал. Я вдячний за те, що Польща на чолі з президентом Дудою завжди захищає наш суверенітет та нашу територіальну цілісність і не визнає окупації українського півострова», — сказав Зеленський.

Президент Польщі зауважив, що Європейський Союз може стати сильнішим після прийняття нових членів, оскільки розширення ЄС завжди робило його більш динамічним.

«Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну», — наголосив Анджей Дуда.

Окрім цього, польський президента запевнив, що на саміті НАТО, який відбудеться 14 червня, заплановано обговорення «дорожньої карти» для України щодо виконання нею кроків для вступу в Альянс.