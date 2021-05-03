Опитування: майже 30% українців вважають, що перехворіли на коронавірус. Це щонайменше вдвічі перевищує офіційні дані

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Чузавков Сергій / УНІАН

В Україні хворих на коронавірус може бути щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою.

Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного 13—15 квітня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки поміж 2001 респондентом віком 18 років і старше.

«За даними опитування, перехворіли 29,1%, з них 16,9% визначили це за тестами, а 12% — лише за симптомами. Якщо прийняти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу, то серед дорослого населення [18 років і старші] перехворіло 4,4 млн людей», — розповів гендиректор КМІС Володимир Паніотто.

Він також припустив, що хворих може бути втричі більше, ніж за офіційною статистикою, оскільки чимало людей не робили тести, але вважають, що мали симптоми коронавірусу.

Окрім цього, в українців покращилося ставлення до вакцинації, якщо порівнювати з березнем. Так висловили готовність зробити щеплення у найближчі декілька місяців 43%, не готові — 52,2%. У березні готовими вакцинуватися були 33,4%, а не хотіли — 60,7%.

До того ж у березні не змогли визначитися з відповіддю 5,9% респондентів, а у квітні — 4,9%. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.