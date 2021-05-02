США підтримали Чехію в її «мужній відповіді на смертоносні дії Росії»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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U.S. Department of State / Flickr
Державний департамент США підтримав рішення Чехії виключити «Росатом» із тендера на будівництво енергоблоку АЕС і вислати з країни послів РФ, які мають звʼязки з розвідкою. Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту Неда Прайса.
«Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні поговорив із премʼєр-міністром Чехії Андрієм Бабішем. Держсекретар Блінкен підкреслив солідарність США з Чеською Республікою в її мужній відповіді на підривні і смертоносні дії Росії на чеській землі», — заявив Прайс.
Блінкен та Бабіш погодились, що треба зберегти єдність і рішучість у відповідь на дестабілізуючі дії Росії.
Окрім цього, Штати заявили, що рішення Чехії виключити «Росатом» з тендера на будівництво енергоблоку АЕС «Дуковани» і різко скоротити присутність російської розвідки в Празі підвищить безпеку самої Чехії.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році, тоді загинули дві людини. Після цього Чехія вислала 18 російських дипломатів, 13 з яких підозрюють у роботі на російські спецслужби — Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Службу зовнішньої розвідки (СЗР). Чехія вважає, що ГРУ і СЗР Росії причетні до підриву складу боєприпасів у селі Врбетіце.
- На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина та інші країни.
- 23 квітня журналісти повідомили, що група ГРУ перебувала також у Болгарії в 2014 і 2015 році під час серії вибухів на військових складах. Вона ж, імовірно, причетна й до отруєння «Новачком» Ґебрева. Серед учасників отруєння — організатор перевороту в Чорногорії.
- У розслідуванні журналістів Bellingcat йдеться, що операція ГРУ на складі в Чехії та отруєння Ґебрева були частиною диверсії проти України.