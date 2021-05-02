«Ґрунт добре підготовлений». Глава МЗС Кулеба розповів, що будуть обговорювати під час візиту держсекретаря Блінкена

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УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що під час офіційного візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва обговорюватимуть питання безпеки та допомоги Україні.

Про це він розповів в інтервʼю Радіо Свобода.

Насамперед будуть говорити про безпеку та про ту допомогу, яку можуть надати США з реформами.

«Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги», — додав Кулеба.

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За словами міністра, він не памʼятає, щоб колись за такий короткий термін було так багато контактів України та США на всіх рівнях (президенти, міністри, глави адміністрацій), а тому ґрунт для зустрічі «дуже добре підготовлений» і розмова із державним секретарем буде предметною.

Нагадаємо, що державний секретар США Тоні Блінкен здійснить офіційний візит до України 5—6 травня.

13 квітня відбулась перша зустріч Кулеби та Блінкена — у Брюсселі, це була перша зустріч України та Штатів на вищому рівні після перемоги Байдена.