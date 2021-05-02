Уряд згадав про «кращі практики корпоративного управління» і просить наглядову раду «Нафтогазу» не звільнятися
- Автор:
- Олег Панфілович
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Кабінет міністрів просить наглядову раду «Нафтогазу» залишитися на посадах до обрання через конкурс нового її складу.
Про це йдеться в заяві уряду.
Так Кабмін відреагував на заяву наглядової ради від 30 квітня, у якій вона оголосила про свою відставку.
«Уряд сподівався, що наглядова рада «Нафтогазу», у продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків. Це забезпечить якісне, незалежне та стале управління найбільшою державною компанією НАК «Нафтогаз України», — заявили в Кабміні.
- Увечері 30 квітня стало відомо, що усі члени наглядової ради компанії «Нафтогаз» подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.
- Нагадаємо, уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду, тому до обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний, який і подав у відставку.
- Причиною для відставки глави і наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу — у 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків. Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.