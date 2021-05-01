ЄС почне тестування своїх COVID-паспортів у семи країнах
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
Європейський Союз тестуватиме власні коронавірусні паспорти у три етапи. До першого потраплять сім країн.
Про це пише грецьке видання Ekathimerini з посиланням на європейських чиновників.
Розпочнеться тестування вже у травні. Ці паспорти використовуватимуть у Греції, Іспанії, Мальті, Болгарії, Естонії та Люксембургу. Водночас ще одна країна, де поширений туризм — Кіпр — потрапила до другого етапу.
За словами чиновників, технічно цифрові сертифікати про вакцинацію будуть готові до 1 червня, а повноцінно запрацюють з 30 червня. Вони необхідні для того, аби вільно подорожувати в ЄС.
- Зазначимо, з 15 червня у країнах Європейського Союзу будуть діяти санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЛР-тестів та іншу інформацію для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує дозволити в’їзд вакцинованим від коронавірусу туристам.
- Україна теж домовилася з Єврокомісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.